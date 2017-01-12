«Волшебство под Рождество» представят сегодня студенты орловского Государственного института культуры

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четверг
12.01.2017
10:42:34
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«Волшебство под Рождество» представят сегодня студенты орловского Государственного института культурыТеатрализованное музыкальное представление по мотивам русской народной сказки «Морозко» развернется в актовом зале института.
Начало в 15:30. Это представление станет подарком и к православному празднику, и к дню рождения института. В этом году ОГИК празднует 45-летие.
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