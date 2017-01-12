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Солист муниципального ансамбля «Славица» Николай Печко в очередной раз прославил Орловщину

Фестиваль-конкурс «Рождественские святки» проходил в Сочи в конце минувшей недели. Конкурс был не только многожанровым, но и многонациональным. В нем участвовала молодежь из Краснодарского края, Воронежской и Ростовской областей, Чечни, Северной Осетии.

Орловец Николай Печко представил русские народные песни. За высокий исполнительский уровень, за артистический образ, он был удостоен диплома лауреата Первой степени. Кроме того, жюри особо отметило культуру исполнения и высокий профессионализм солиста орловской «Славицы».