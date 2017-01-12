Новости версия для печати На Орловщину придет циклон Он принесет с собой южный ветер, тепло и снегопады.



Как отмечают в Гидрометеоцентре, под влияние южного атмосферного фронта попадает несколько областей: кроме Орловской, еще Липецкая, Курская и Белгородская.



Как рассказал главный синоптик области Валерий Селихов, возможно в нашем регионе снег пойдет уже сегодня вечером, правда, небольшой. Снег вновь проверит на оперативность коммунальные и дорожные службы и еще раз «примет экзамен» по зимнему вождению у орловских водителей. Стоит напомнить, что на Орел уже выпала половина январской нормы. А на дороги уже высыпано более двух тысяч тонн песко-соляной смеси.





Татьяна Напольских

12 января 2017 года





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