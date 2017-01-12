Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Газоанализатор бытовой. Орловчан убеждают покупать ненужную им технику. - Свет Рождественской звезды в этом году загорится для девочки с ангельским именем. - Международный день СПАСИБО. Что скрыто в этом непростом слове?

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Вести. Орёл

11 января 2017 года





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