Новости версия для печати Навязчивый сервис на грани мошенничества В Орле вновь зафиксирован случай, когда абоненту газовых сетей под ложным предлогом и за баснословную цену всучили газоанализатор. В дело уже вмешалась прокуратура, деньги потерпевшему удалось вернуть только через суд.



Целая серия подобных инцидентов весной прошлого года была зафиксирована в Молоархангельске. Все потерпевшие, обратившиеся в органы правопорядка, рассказали примерно одно и то же: мошенники представились как сотрудники «Орелгазконтроля», и они якобы проверяют приборы на предмет утечки газа, ими было предъявлено даже «постановление РФ», в котором говорится об обязательной установке газоанализаторов, стоимость прибора – около пяти тысяч рублей.



Подобная схема недавно была реализована и в Орле. При этом жертвой обмана стал инвалид.

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Установлено, что торговые представители, действующие от имени индивидуального предпринимателя и представлявшиеся сотрудниками «Газконтроль-Орел», введя в заблуждение заявителя, продали ему этот прибор, находящийся в неисправном состоянии, по цене 4900 рублей. Этому гражданину была сообщена ложная информация об обязательности приобретения этого прибора в соответствии с требованиями правительства РФ». Законную тревогу подобный навязчивый сервис вызывает у официальных газораспределительных организаций. В региональном подразделении «Газпрома» сообщили: обязательная установка газоанализаторов предписана лишь объектам, потребляющим голубое топливо в промышленных масштабах.

Олег Коноплёв, заместитель начальника производственно-технического отдела АО «Газпром газораспределение Орел»: «Подобные инциденты ведут к тому, что специалисты газовой службы сталкиваются с недоверием населения и наших специалистов просто не допускают для выполнения профилактических работ. Согласно требованию нормативных документов дополнительная установка каких-либо газоанализаторов в жилых помещениях не требуется». Форменный жилет и удостоверение с российским гербом в сочетании с бойким перечислением несуществующих законов и постановлений легко пускает пыль в глаза. В службе 04 заявили: с сомнительным газовым сервисом у них нет ничего общего.

Олег Коноплёв, заместитель начальника производственно-технического отдела АО «Газпром газораспределение Орел»: «Наша организация не имеет никакого отношения к «Газконтролю». Специалисты «Газпром Газораспределение Орел» выезжают на заявки в спецодежде синего цвета с логотипом нашей организации. У каждого сотрудника организации имеется удостоверение». В последнем случае, справедливость прокурорам удалось восстановить.

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Несмотря на обращение гражданина о возврате денежных средств, предприниматель его требования проигнорировал. С целью восстановления прав инвалида прокурор района обратился в суд с иском о взыскании денежных средств, уплаченных за детектор загрязнителя воздуха «Спасатель», по результатам рассмотрения которого деньги заявителю возвращены. Кроме того, по данному факту организовано проведение процессуальной проверки». В правоохранительном ведомстве призывают орловцев быть бдительнее: на волне недавних резонансных ЧП с бытовым газом, аферисты всех мастей активизировались.





Иван Суверин

12 января 2017 года





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