Новости версия для печати В 2016 году прокурорскими работниками Орловской области выявлены более 50 тысяч нарушений законодательства Сегодня главному правоохранительному ведомству России – прокуратуре - исполняется 295 лет. Родоначальником этого ведомства считается сам Петр I. Впрочем, в России эту дату на официальном уровне отмечают в 22-й раз. Праздник был учрежден в 1995 году указом президента РФ.



Своим указом 12 января 1722 года историю российской прокуратуры открыл Петр Первый. Пост генерал-прокурора царь доверил своему соратнику Павлу Ягужинскому. «Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония» - задачи, поставленные царем первым прокурорам, коренным образом не изменились и по сей день.



Как сообщил прокурор Орловской области Иван Полуэктов, в минувшем году проделана значительная работа по защите прав граждан, наиболее остро нуждающихся в государственной поддержке: детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров и инвалидов.



Уголовно-судебная деятельность прокуратуры орловцам известна по громким процессам. Но преследованием преступников функции ведомства не ограничиваются. Восстановлению нарушенных прав граждан в ведомстве уделяют еще больше внимания.

Наталья Харыбина, старший помощник прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан: «Об авторитете органов прокуратуры говорит количество обращений, которое из года в год не уменьшается. Так, в 2016 году в органы прокуратуры области поступило свыше 17 тысяч обращений, на личный прием обратилось более 9 тысяч граждан». Защите прав лиц из социально-уязвимых групп прокуроры уделяют особенно много сил. На особом контроле ведомства – жилищные проблемы детей-сирот. В прошедшем году в интересах детей-сирот удовлетворено 45 исков, предъявленных прокурорами, 16 судебных решений уже исполнены, и, как заявили в ведомстве, сотрудники прокуратуры намерены добиваться исполнения остальных.



Не допустить беззакония в законодательных актах – еще одна из приоритетных задач правоохранительного ведомства. Прокурорское вето не раз преграждало дорогу идущим в разрез с Законом инициативам депутатов разных уровней и чиновников всех рангов.

Елена Рыбалкина, старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти области, органами местного самоуправления: «В истекший период 2016 года на предмет соответствия либо не соответствия действующему законодательству прокурорами изучено около 5 тысяч проектов нормативно-правовых актов, из них на 170 проектов даны отрицательные заключения, чем не допущено принятие незаконных правовых актов». Сверхзадачу своей работы прокуроры формулируют так: дать людям веру в справедливость, и тем самым приблизить Россию к идеалам правового государства.





Иван Суверин

12 января 2017 года





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