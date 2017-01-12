Новости версия для печати Роспотребнадзор: Более 100 литров лосьонов и настоек, содержащих непищевой спирт, арестовано в Орловской области за последние две с половиной недели Перед новогодними праздниками правительство издало указ о приостановлении торговли данной продукцией.



В Орловской области были проинспектированы 172 торговые точки. Необходимость в ревизии подтвердила и статистика: за 2016 год в регионе от непищевого спирта погибли 90 человек, ещё 116 отделались отравлением. Последние 4 случая были зарегистрированы в декабре. Однако перед праздниками и во время новогодних каникул таких случаев зафиксировано не было. В том числе и благодаря проведённым проверкам, уверены в Роспотребнадзоре.



Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, реализация запрещённой спиртосодержащей непищевой продукции была выявлена в двеяти торговых точках, у девяти индивидуальных предпринимателей. Было арестовано более 113 литров запрещённой спиртосодержащей непищевой продукции.





Антон Киселёв

12 января 2017 года





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