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Роспотребнадзор: Более 100 литров лосьонов и настоек, содержащих непищевой спирт, арестовано в Орловской области за последние две с половиной недели

Перед новогодними праздниками правительство издало указ о приостановлении торговли данной продукцией.

В Орловской области были проинспектированы 172 торговые точки. Необходимость в ревизии подтвердила и статистика: за 2016 год в регионе от непищевого спирта погибли 90 человек, ещё 116 отделались отравлением. Последние 4 случая были зарегистрированы в декабре. Однако перед праздниками и во время новогодних каникул таких случаев зафиксировано не было. В том числе и благодаря проведённым проверкам, уверены в Роспотребнадзоре.

Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, реализация запрещённой спиртосодержащей непищевой продукции была выявлена в двеяти торговых точках, у девяти индивидуальных предпринимателей. Было арестовано более 113 литров запрещённой спиртосодержащей непищевой продукции.


Антон Киселёв
12 января 2017 года



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