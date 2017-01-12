Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Созданы «Уничтожить или ослабить зло». Сегодня 295 лет российской прокуратуре.



- За праздники отравлений непищевым спиртом не было. Роспотребнадзор рассказал, как прошли новогодние выходные.



- Сработали в убыток. Руководитель «Орелводоканала» сообщил, как обстоят дела на предприятии.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести. Орёл

12 января 2017 года





На главную страницу





