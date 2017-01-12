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четверг
12.01.2017
16:00:35
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Созданы «Уничтожить или ослабить зло». Сегодня 295 лет российской прокуратуре.
- За праздники отравлений непищевым спиртом не было. Роспотребнадзор рассказал, как прошли новогодние выходные.
- Сработали в убыток. Руководитель «Орелводоканала» сообщил, как обстоят дела на предприятии.
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