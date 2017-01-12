Новости версия для печати 13 января - «День российской печати» Несмотря на название, поздравления принимают представители всего медиа-сообщества.



Журналисты нашей телерадиокомпании уже сегодня услышали теплые слова в свой адрес. В гости к ГТРК «Орел» пришли первые лица регионального заксобрания.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы благодарим за правдивую, честную позицию, которую наши избиратели получают от вашего телеканала, и за ту критику, которую порой органы власти получают, и, естественно, мы обязательно на нее реагируем, потому что это необходимо делать – не должно быть все приглажено, и это правильно». Спикер облсовета отметил, что средства массовой информации - своего рода индикатор настроения общества. Леонид Музалевский поблагодарил коллектив ГТРК «Орел» за конструктивное сотрудничество и объективное освещение жизни региона и деятельности депутатского корпуса. Кстати, весь этот год для телерадиокомпании будет праздничным - ГТРК «Орел»в 2017 году отмечает 50-летие.





Надежда Невматулина

12 января 2017 года





На главную страницу





