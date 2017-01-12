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11 января отмечался Международный день слова «спасибо»

Мы много раз слышим его в течение дня. Сколько именно - подсчитать сложно, часто мы отвечаем «спасибо» на «автомате». А ведь в этих буквах заложен сакральный смысл и энергетический посыл, на каком бы языке они не звучали. Как правильно отвечать на благодарность?

День "спасибо" приходится между двумя знаковыми датами в православном календаре: праздниками Рождества Христова и Крещения. Слову «спасибо» более четырех веков. В 16-м столетии оно впервые оказалось в парижском словаре. Примерно в это же время появилось оно и в славянском языке.
Наталья Смоголь, кандидат филологических наук, доцент института филологии ОГУ им. И.С. Тургенева: " Оно произошло путем сращения глагола повелительного наклонения «спаси» и такого сакрального слова, как «Бог». Когда мы человеку выражаем благодарность, мы говорим: "Спаси тебя Бог, помоги тебе. Защити тебя." 
«СпасибоМ сыт не будешь», - гласит народная мудрость. Но доброе слово всякому приятно. Оно способно успокоить, а еще, как утверждают составители туристических путеводителей, установить контакт и повысить качество и скорость обслуживания. Психологи же уверены: благодарность - это «устное поглаживание» и называют его энергетическим подарком.

 Русский аналог американского дня благодарения – праздник молодой. Он учрежден по инициативе ООН и ЮНЕСКО.

«Спасибо в карман не положишь», «спасибо не булькает», «должен будешь», «рад помочь», «не за что» – такие реакции на признательность сегодня мы получаем чаще всего. Правила этикета предписывают отвечать «пожалуйста».
 
Вообще же Международный день «спасибо» не должен ограничиваться только 11-м января. Благодарить друг друга нужно ежедневно, по большим и маленьким поводам. А всем неприятностям стоит тоже говорить «спасибо». За то, что они были, и подарили нам новый опыт.
 





Надежда Невматулина
11 января 2017 года



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