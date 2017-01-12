Новости версия для печати Сегодня на улицах города Орла работают 45 единиц уборочной техники Как проинформировали в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», количество техники увеличено по сравнению со вчерашним днем на 13 единиц. Это связано с усилением снега и неблагоприятным метеорологическим прогнозом на ближайшие сутки.



В частности, 12 декабря на улицах города работают девять самосвалов, три фронтальных погрузчика, 10 единиц тротуароуборочной техники, 13 комплексных дорожных машин и т.д. Еще около полутора сотен человек убирают скверы, тротуары и остановки вручную.



За прошедшие сутки с улично-дорожной сети областного центра работники «Спецавтобазы» вывезли 486 тонн снега (с ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Металлургов, ул. 1-ой Посадской, ул. Красноармейской, ул. Комсомольской, Октябрьского, Александровского и Тургеневского мостов). Кроме того, проведено расширение грейдером от снежных наносов по обочинам дорог по ул.1-я Посадская, ул. Васильевская, ул. Комсомольская, ул. Авиационная, Кромскому шоссе, пер.Дарвина, ул. Полесская, ул. Матросова, ул. Поселковая, ул. Яблочная. Также дороги и тротуары были обработаны песко-соляной смесью — за сутки ее было израсходовано 200 тонн.



МУП «Спецавтобаза» продолжает работать в усиленном режиме. Сообщили в пресс-службе администрации города Орла.





Орловское Информбюро

12 января 2017 года





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