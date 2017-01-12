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В Орловской области принят закон «О детях войны»

В нем четко определены критерии, по которым будет определяться этот статус и меры социальной поддержки. Первые выплаты будут проводиться уже в мае этого года.

Когда началась война Светлане Григорьевне Полянской было всего три года. Ее вместе со старшей сестрой и мамой эвакуировали в город Горький. О тех страшных временах она больше знает по рассказам своих родителей. Новый закон, который приняли орловские депутаты считает делом нужным, но недостаточным. По ее мнению, дети войны достойны более внимательного отношения со стороны государства.
Светлана Полянская, председатель Орловского регионального отделения общественной организации «Дети войны»: «Вся трагедия в том, что слишком поздно мы об этом заговорили. Но сейчас это очень хорошее направление страны, власти – сохранить память истории. Это замечательно, это так надо».
Сколько человек на сегодняшний день может иметь статус «Дети войны», точно сказать нельзя. Ориентировочно более 70 тысяч жителей области. В региональном законе впервые определен возраст этой категории. Это те, кто родился начиная с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского Облсовета: «В настоящее время Областным советом сделан первый шаг – определена минимальная мера поддержки этой категории. Депутаты Облсовета направляли доказательную инициативу в Государственную Думу для того, чтобы был принят федеральный закон».
Удостоверения для подтверждения статуса «Дети войны» областным законом не предусмотрены, да и меры социальной поддержки пока тоже невелики. Это всего 500 рублей ко дню Победы, и то при условии, что человек больше не получает никаких выплат по федеральному законодательству, плюс - несколько нематериальных привилегий.
Наталья Ломанова, начальник отдела управления социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области: «Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских учреждениях, право на первоочередное получение государственных социальных услуг в учреждениях социального обслуживания».
Основанием для получения мер социальной поддержки служит документ, подтверждающий дату рождения и адрес места жительства в нашей области. Для получения ежегодной денежной выплаты заявителю или его законному представителю необходимо до 1 апреля подать заявление в местное учреждение соцзащиты. Тем, кто сделает это позже, сможет получить выплату в течение года обращения. Но не позднее 25 декабря.


Оксана Гранн
12 января 2017 года



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