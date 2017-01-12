Новости версия для печати Правительства Орловской и Белгородской областей подписали соглашение о сотрудничестве Документ скрепили подписями губернаторы Вадим Потомский и Евгений Савченко.



Стороны намерены развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов. В частности, планируется развивать сотрудничество в сфере промышленного производства и способствовать разработке и реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов.



Еще одно направление сотрудничества – в области разработки и реализации программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.



Кроме того, регионы будут способствовать разработке и реализации совместных проектов в научно-исследовательской сфере, а также организации научно-практических конференций и семинаров.





Максим Шилов

12 января 2017 года





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