Новости версия для печати На Орловщину надвигается вторая волна гриппа и ОРВИ В январе заболеваемость будет расти. Об этом предупреждают в региональном Роспотребнадзоре.



В связи с этим специалисты ведомства продолжат мониторинг посещаемости детских садов и школ, обращений к медикам. При необходимости возможно введение ограничительных мероприятий. На контроле ведомства остается обеспеченность лекарственными средствами аптечной сети. Сегодня этот вопрос, как и готовность медицинских учреждений к прогнозируемому росту заболеваемости, не вызывает опасений.





Юлия Сулим

12 января 2017 года





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