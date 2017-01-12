Новости версия для печати Несмотря на ухудшение погодных условий, ситуация на дорогах Орловщины пока остается стабильной Как сообщила старший инспектор по пропаганде ведомства Наталья Дудина, за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий.



Погибших и пострадавших нет. За прошедшие сутки в рейдовых мероприятиях сотрудниками ГИБДД было выявлено три водителя, два из которых оказались в состоянии опьянения, и один отказался проходить медицинское освидетельствование.



Напомним, ежедневные рейды по выявлению нетрезвых водителей в Орловской области проходят с начала года.





Юлия Сулим

12 января 2017 года





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