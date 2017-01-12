Новости версия для печати Орловец вошел в десятку лучших бобслеистов на Кубке Мира Не так давно завершился очередной, третий по счету, этап Кубка мира по этому виду спорта, который проходил в немецком Альтенберге.



Экипаж российской четверки Алексея Стульнева, в которой участвует и орловец Роман Кошелев, показал достаточно хорошие результаты. По итогам заезда наши ребята вошли в число десяти сильнейших команд мира. Восьмое место далось спортсменам не так просто, как хотелось бы болельщикам. Орловец после одной из попыток получил травму и вынужден был просить замены. Тем не менее результат, показанный четверкой – в том числе и его заслуга.



Роман Кошелев родился в Малоархангельском районе. В 2014 году он стал обладателем Кубка России и бронзовым призером Чемпионата России. В 2015 – занял 6 место на этапе Кубка Мира в Кёнигсзе.





Юлия Сулим

12 января 2017 года





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