Орловец вошел в десятку лучших бобслеистов на Кубке Мира

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Орловец вошел в десятку лучших бобслеистов на Кубке МираНе так давно завершился очередной, третий по счету, этап Кубка мира по этому виду спорта, который проходил в немецком Альтенберге.
Экипаж российской четверки Алексея Стульнева, в которой участвует и орловец Роман Кошелев, показал достаточно хорошие результаты. По итогам заезда наши ребята вошли в число десяти сильнейших команд мира. Восьмое место далось спортсменам не так просто, как хотелось бы болельщикам. Орловец после одной из попыток получил травму и вынужден был просить замены. Тем не менее результат, показанный четверкой – в том числе и его заслуга.
Роман Кошелев родился в Малоархангельском районе. В 2014 году он стал обладателем Кубка России и бронзовым призером Чемпионата России. В 2015 – занял 6 место на этапе Кубка Мира в Кёнигсзе.
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