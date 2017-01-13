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В орловском культурно-досуговом центре «Металлург» открылась выставка новогодних подарков

Однако в этот раз юные орловские мастера не стали ограничиваться ёлочками. И экспозицию дополнили сказочные герои.

Людмила Никитина, директор КДЦ «Металлург»: «Если раньше мы удивлялись, как детки замечательно орудуют макаронами, то в этом году есть смешение – и макароны, и шишки, и ватные диски, и нитки, очень много бумаги, и даже пряники. Хочу сказать, что дети большие молодцы, потому что они не ограничивают себя в материалах».

По традиции на старый Новый год лучших авторов ждут новогодние подарки. Жюри уже выбрали самые интересные и необычные поделки.



Награждение состоится 13 января в 18:00.