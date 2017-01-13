Сегодня на Орловщине отмечается день рождения Василия Калинникова

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пятница
13.01.2017
11:20:42
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Сегодня на Орловщине отмечается день рождения Василия Калинникова151 год назад в Мценском уезде на свет появился мальчик, которому суждено было стать знаменитым композитором.
«Первая симфония» принесла Василию Калинникову мировую славу. Он прожил совсем немного – всего 34 года, но успел создать оркестровые произведения, фортепианные, вокальные и хоровые произведения.
В Орле имя Василия Калинникова носит детская музыкальная школа, в Северном и Железнодорожном районе есть улица и проезд его имени.
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