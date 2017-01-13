Новости версия для печати

Сегодня на Орловщине отмечается день рождения Василия Калинникова

«Первая симфония» принесла Василию Калинникову мировую славу. Он прожил совсем немного – всего 34 года, но успел создать оркестровые произведения, фортепианные, вокальные и хоровые произведения.

В Орле имя Василия Калинникова носит детская музыкальная школа, в Северном и Железнодорожном районе есть улица и проезд его имени.