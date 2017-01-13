Сегодня орловское управление антимонопольной службы отмечает 25-летие

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пятница
13.01.2017
11:21:01
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Сегодня орловское управление антимонопольной службы отмечает 25-летиеПо этому поводу состоится торжественное мероприятие, на котором будут чествовать ветеранов службы.
Кроме того, это будет и День открытых дверей для орловских студентов. В 10 часов сотрудники проведут экскурсию, расскажут студентам о деятельности антимонопольных органов и ответят на все вопросы.
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