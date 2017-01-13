Новости версия для печати Сегодня орловское управление антимонопольной службы отмечает 25-летие По этому поводу состоится торжественное мероприятие, на котором будут чествовать ветеранов службы.



Кроме того, это будет и День открытых дверей для орловских студентов. В 10 часов сотрудники проведут экскурсию, расскажут студентам о деятельности антимонопольных органов и ответят на все вопросы.





Татьяна Напольских

13 января 2017 года





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