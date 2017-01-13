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пятница
13.01.2017
11:21:06
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Сегодня – День российской печати«Акулы пера» отмечают свой профессиональный праздник.
В этот день 314 лет назад по указу Петра Первого вышел в свет первый номер российской газеты. В Советском Союзе День российской печати был перенесен на 5 мая. Но в 1991 году дата празднования была возвращена к исторически верной.
Сегодня орловские власти будут чествовать победителей областного творческого конкурса «Пресса-2016».
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