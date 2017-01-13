Новости версия для печати Сегодня – День российской печати «Акулы пера» отмечают свой профессиональный праздник.



В этот день 314 лет назад по указу Петра Первого вышел в свет первый номер российской газеты. В Советском Союзе День российской печати был перенесен на 5 мая. Но в 1991 году дата празднования была возвращена к исторически верной. Сегодня орловские власти будут чествовать победителей областного творческого конкурса «Пресса-2016».





Татьяна Напольских

13 января 2017 года





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