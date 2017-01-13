Пенсионерам начнут выплачивать 5 тысяч рублей

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пятница
13.01.2017
11:20:48
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Пенсионерам начнут выплачивать 5 тысяч рублейВ Орловской области эту сумму получат около 270 тысяч человек.
Сроки доставки – с 13 по 25 января. Специально подавать заявление на эту сумму не нужно. Деньги принесут вместе с пенсией.
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