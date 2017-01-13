Новости версия для печати Пенсионерам начнут выплачивать 5 тысяч рублей В Орловской области эту сумму получат около 270 тысяч человек.



Сроки доставки – с 13 по 25 января. Специально подавать заявление на эту сумму не нужно. Деньги принесут вместе с пенсией.





Татьяна Напольских

13 января 2017 года





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