Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды» Перед зрителями выступят лауреаты российских и международных конкурсов.



Все собранные в этот день средства передадут 11-летней орловчанке Ангелине Погореловой. Девочке нужен специальный подъемник, который поможет ей самостоятельно пересаживаться из инвалидной коляски. Его стоимость 190 тысяч рублей. Внести свой вклад в «рождественское чудо» может каждый. Сегодня – в 17 часов.





Татьяна Напольских

13 января 2017 года





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