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пятница
13.01.2017
11:20:53
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Сегодня в Орле пройдет благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды»Перед зрителями выступят лауреаты российских и международных конкурсов.
Все собранные в этот день средства передадут 11-летней орловчанке Ангелине Погореловой. Девочке нужен специальный подъемник, который поможет ей самостоятельно пересаживаться из инвалидной коляски. Его стоимость 190 тысяч рублей. Внести свой вклад в «рождественское чудо» может каждый. Сегодня – в 17 часов.
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