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пятница
13.01.2017
11:20:45
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В Орле стартует Чемпионат и Первенство по кикбоксингу в дисциплине «лайт-контакт»На турнир съедутся спортсмены со всего Центрального Федерального округа.
Участники будут разделены на несколько возрастных категорий. Самым маленьким – 9 лет. Соревнования пройдут в орловском спортивном техникуме. Сегодня - жеребьевка. На субботу назначено торжественное открытие. А в воскресенье состоится награждение победителей.
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