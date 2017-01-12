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Коротко о главном

- Орловский Манеж и для спортсменов, и для зрителей. Как будет выглядеть обновленный спорткомплекс?

- Снова снег. Коммунальные службы Орла сегодня вновь вынуждены перейти на усиленный режим.

- Музыка как лекарство. Орловец осваивает экзотические инструменты.