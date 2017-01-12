|
четверг
12.01.2017
20:33:56
|
|
Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Орловский Манеж и для спортсменов, и для зрителей. Как будет выглядеть обновленный спорткомплекс?
- Снова снег. Коммунальные службы Орла сегодня вновь вынуждены перейти на усиленный режим.
- Музыка как лекарство. Орловец осваивает экзотические инструменты.
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта