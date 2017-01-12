Новости версия для печати Орловский спортивный манеж вновь перенёс сроки открытия Новая дата – середина февраля этого года. Ранее речь шла о двадцатых числах декабря 2016 года. Дату окончания работ перенесли вынуждено. Во-первых, на площадку были поставлены ещё не все материалы; а во-вторых, решили, чтобы у строителей не было спешки, которая позже выльется в различные недоработки.



Работа кипит, даже несмотря на то, что ещё не все материалы привезли на стройку. С поставкой компонентов покрытия затянули немецкие производители - у них были праздники. Однако сейчас всё необходимое уже в пути, и со дня на день прибудет в Орёл. А рабочие, тем временем, подготавливают для них основание. Бетон, заливавшийся несколько недель назад – готов. Сейчас строители работают над зонами усиления. Дмитрий Шатохин, генеральный директор БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум»: «Все знают, что в лёгкой атлетике есть прыжки в длину, прыжки в высоту. И в тех местах, где спортсмены отталкиваются, те места усиливаются. Сначала были подготовительные работы проведены, чтобы эта площадка для усиления была на 10 мм ниже остальной площадки. На 10 мм мат будет толще, чем в других местах». Это продлит срок службы покрытия и обезопасит спортсменов от травм. Вообще в обновлённом манеже здоровью атлетов будет уделено много внимания. Чего только стоит новый медицинский центр, оснащённый современным и, кстати, недешёвым оборудованием. Имеется аппарат УЗИ экспертного класса, стабилоплатформа, предназначающаяся для диагностики и реабилитации спортсменов, есть и дефибриллятор. Добавилось несколько учебных помещений. Сейчас руководство колледжа принимает необходимое для них оборудование: интерактивные доски, компьютеры, парты, стулья. Олег Кошелев, председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму: «Ещё добавляется пять кабинетов, потому что до этого катастрофически не хватало учебных помещений. Я думаю, что это будет полностью готовый объект для получения всей базы образования». Но главным всё-таки остаётся спортивная площадка. В обновлённом виде на ней можно будет заниматься практически любым видом спорта. Волейбол, теннис, бег, прыжки, бокс и даже мини-футбол. Предусмотрено будет всё. В том числе и места для болельщиков. Дмитрий Шатохин, генеральный директор БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум»: «У нас на балконе будут размещены кресла в два ряда. Там будет порядка 400 зрительских мест. Учитывая, что реконструкция манежа началась ещё в конце 2014 года, и к двухгодовому ожиданию прибавился 1 месяц, это не страшно, уверен директор спортивного учреждения. Самые проблемные моменты - ремонт кровли, строительство новых кабинетов и заливка бетоном ядра манежа – уже позади. Общая стоимость объекта – 140 миллионов рублей. 70 - из областного бюджета, 70 – федерального.





Антон Киселёв

12 января 2017 года





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