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В 2017 году в Орле планируется сформировать четыре площадки, которые будут предложены застройщикам

Правда, прежде чем строить новые дома, нужно будет расселить жильцов аварийных домов.

Речь идет о территориях, ограниченных улицами Лескова — Полесская, улицами Холодная — Широко-Холодная и две на Наугорском шоссе. Их общая площадь составляет около 10 гектаров. Вся необходимая документация по ним уже собрана и передана в областное управление архитектуры.

Кроме того, на завершающей стадии находится реализация договоров по развитию застроенных территорий еще на трех площадках.

К слову, опыт Орла занял второе место во всероссийском градостроительном конкурсе, который проводит Минстрой. Как отметили в мэрии, по программе развития застроенных территорий переселены жильцы 30-ти ветхих домов без участия бюджетных средств.


Татьяна Напольских
13 января 2017 года



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