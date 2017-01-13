В областной библиотеке имени Бунина открылась выставка, посвященная Москве

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В областной библиотеке имени Бунина открылась выставка, посвященная МосквеДанная экспозиция стала первым этапом цикла выставок, объединенным общим названием «Путешествуй по России».
«Москва златоглавая» представлена в архитектурных «жемчужинах», документах и воспоминаниях. Этот древний город с уникальной историей, богатейшими традициями и целой плеядой великих исторических личностей.
Экспозиция будет обновляться каждый месяц. Следующая - «февральская» - называется «Подмосковные жемчужины».
Анна Ваденина, заведующая отделом универсального читального зала областной библиотеки им. И. А. Бунина: «Выставки будут обновляться каждый месяц, они расскажут читателям о древнерусских городах, памятниках истории и архитектуры, музеях и заповедных местах, значимость которых является бесспорной».
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