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В областной библиотеке имени Бунина открылась выставка, посвященная Москве

Данная экспозиция стала первым этапом цикла выставок, объединенным общим названием «Путешествуй по России».

«Москва златоглавая» представлена в архитектурных «жемчужинах», документах и воспоминаниях. Этот древний город с уникальной историей, богатейшими традициями и целой плеядой великих исторических личностей.
Анна Ваденина, заведующая отделом универсального читального зала областной библиотеки им. И. А. Бунина: «Выставки будут обновляться каждый месяц, они расскажут читателям о древнерусских городах, памятниках истории и архитектуры, музеях и заповедных местах, значимость которых является бесспорной».
Экспозиция будет обновляться каждый месяц. Следующая - «февральская» - называется «Подмосковные жемчужины».


Татьяна Напольских
13 января 2017 года



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