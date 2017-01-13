Новости версия для печати Музыка вместо лекарства Житель Орла нашёл способ избавиться от хандры.



По мнению Ивана Кочергина, чтобы избавиться от российского сплина, нужно лишь покинуть пасмурный город и отправиться за гармонией, к примеру, в страну восходящего солнца. Или наведаться к древним индейцам. А может и вовсе в космос, чтобы послушать голоса планет. Скажете абсурд? Нет! Это флейтотерапия. Музыка, которая лечит душу и тело.



Простая мелодия флейты помогает обрести гармонию внутри души. Сбежать от городского шума и суеты, и погрузиться в неспешный мир Востока. Эта музыка меняет человека – уверяет Иван Кочергин. Постигать философию через необычные инструменты он начал три года назад.

Иван Кочергин: «Я живу в Орле. Здесь ничего такого сверхъестественного нет, но – пять же - здесь столько писателей, они же смогли писать, они писали для всего мира, значит здесь не так все просто. Я подумал: «А что могу я?». Я могу готовить, играть на флейте. Иван не имеет музыкального образования. Он повар. Готовит пищу не только для тела, но и для души. Музыка сама пришла к нему. Сначала через японскую флейту сякухати, затем через индейский пимак.



Пимак называют ещё флейтой любви. Иван играет на ней «мелодию своей жизни». На неё влияют окружающие люди. Определённую тональность и темп задаёт собеседник, впечатление о котором складывается именно так.

Иван Кочергин: «В каждом звуке этой музыки - определённый человек. Люди изменились в последнее время в Орле. Они стали лучше, радуются внутри себя. Улыбчивые стали». Улыбку дарит и ещё один необычный инструмент. В коллекции Ивана есть непальская чаша. Она позволяет услышать голоса планет. Эту музыку без труда может создать каждый



Эти звуки входят в резонанс с вибрациями тела. Целительные свойства - разные. Уменьшение головных, мышечных и суставных болей. И главное – прилив сил. Есть ещё один инструмент - калимба. На калимбе может сыграть каждый, при этом можно услышать себя, понять внутреннее состояние души и найти свою гармонию, уверяют сторонники необычных диковинных инструментов. Своеобразная флейтотерапия становится только популярней.









Алина Чабан

13 января 2017 года





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