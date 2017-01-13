Новости версия для печати Молодые специалисты будут состязаться за право представлять Орловскую область на Чемпионате «Worldskills» в России, Европе и Мире Областной турнир «Молодые профессионалы России» состоится в начале февраля. В нем примут участие представители самых востребованных на рынке труда профессий.



Наш регион уже становился площадкой для состязаний плотников. Теперь в списке сразу 19 специальностей. Планируется участие более 260 молодых специалистов и экспертов.



Площадками для соревнований станут мастерские и лаборатории колледжей области и опорного вуза. Лучшие мастера «золотые руки» смогут попасть на четвертый Национальный Чемпионат России, который пройдет в мае в Краснодаре.





Татьяна Напольских

13 января 2017 года





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