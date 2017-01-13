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Андрей Усиков: «Вы помогаете горожанам быть услышанными властью»

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской печати!

В наш информационный век значение публичного слова значительно возросло, как и степень ответственности за него.

Каждый избравший своим делом жизни журналистику, профессию остро социальную, берет на себя большую ответственность перед обществом.

Чувствовать нерв жизни, преломлять через себя самые сложные общественные явления — это очень непросто. И потому те профессионалы, которым это удается, заслуживают слов восхищения. Именно такие журналисты помогают своим словом созидать, вскрывать суть проблем во имя позитивного развития.

Журналисты давно стали одним из самых действенных каналов обратной связи. Вы помогаете горожанам быть услышанными властью, проводите значимую разъяснительную работу по актуальным для жителей вопросам.

Уверен, что наше сотрудничество во благо орловцев неизменно будет конструктивным!

Желаю каждому, кто отмечает День российской печати как свой профессиональный праздник, успешного претворения ярких идей и творческих проектов, личного благополучия, доброго здоровья. Пусть вдохновение не покидает вас!



Глава администраци

города Орла А.И. Усиков