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Правительство региона: «СМИ являются силой, способной наладить конструктивный общественный диалог, помочь в решении наиболее актуальных проблем»

Поздравление Правительства Орловской области с Днем российской печати

                                                    Уважаемые журналисты, ветераны журналистики!

Поздравляем вас с Днем российской печати!

В основе успешного социального и экономического развития страны лежит единство политических и гражданских институтов. Именно СМИ являются силой, способной наладить конструктивный общественный диалог, помочь в решении наиболее актуальных проблем.   

Отечественная журналистика всегда строилась на принципах честности, ответственности, открытости и непредвзятости. Только эти  ориентиры помогают выбрать верный курс в профессии, самореализоваться, заслужить доверие аудитории. 

Сегодня особенно важно, чтобы слово журналиста было не оружием разжигания конфликтов, а инструментом  стабилизации, создания гармоничных условий для дальнейшего движения вперед.

2017 год ознаменован двумя важными событиями – 100-летним юбилеем газеты «Орловская правда» и 50-летием ГТРК «Орел». Их творческие  коллективы являются признанными флагманами медиапространства региона.

Вместе с тем ежегодно орловская журналистика пополняется новыми яркими именами, которые привносят  инновационные методы и формы работы, внедряют самые современные форматы.

Дорогие друзья! Вы выбрали одну из самых динамичных сфер деятельности.  Здесь необходимо постоянно находиться  в авангарде событий, и при этом сохранять объективность.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и всего самого доброго!

Правительство  Орловской области


 




Орловское Информбюро
13 января 2017 года



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