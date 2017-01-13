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пятница
13.01.2017
11:21:09
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Правительство региона: «СМИ являются силой, способной наладить конструктивный общественный диалог, помочь в решении наиболее актуальных проблем»Поздравление Правительства Орловской области с Днем российской печати
Уважаемые журналисты, ветераны журналистики!
Поздравляем вас с Днем российской печати!
В основе успешного социального и экономического развития страны лежит единство политических и гражданских институтов. Именно СМИ являются силой, способной наладить конструктивный общественный диалог, помочь в решении наиболее актуальных проблем.
Отечественная журналистика всегда строилась на принципах честности, ответственности, открытости и непредвзятости. Только эти ориентиры помогают выбрать верный курс в профессии, самореализоваться, заслужить доверие аудитории.
Сегодня особенно важно, чтобы слово журналиста было не оружием разжигания конфликтов, а инструментом стабилизации, создания гармоничных условий для дальнейшего движения вперед.
2017 год ознаменован двумя важными событиями – 100-летним юбилеем газеты «Орловская правда» и 50-летием ГТРК «Орел». Их творческие коллективы являются признанными флагманами медиапространства региона.
Вместе с тем ежегодно орловская журналистика пополняется новыми яркими именами, которые привносят инновационные методы и формы работы, внедряют самые современные форматы.
Дорогие друзья! Вы выбрали одну из самых динамичных сфер деятельности. Здесь необходимо постоянно находиться в авангарде событий, и при этом сохранять объективность.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и всего самого доброго!
Правительство Орловской области
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