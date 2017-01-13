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Правительство региона: «СМИ являются силой, способной наладить конструктивный общественный диалог, помочь в решении наиболее актуальных проблем»

Уважаемые журналисты, ветераны журналистики!

Поздравляем вас с Днем российской печати!

В основе успешного социального и экономического развития страны лежит единство политических и гражданских институтов. Именно СМИ являются силой, способной наладить конструктивный общественный диалог, помочь в решении наиболее актуальных проблем.

Отечественная журналистика всегда строилась на принципах честности, ответственности, открытости и непредвзятости. Только эти ориентиры помогают выбрать верный курс в профессии, самореализоваться, заслужить доверие аудитории.

Сегодня особенно важно, чтобы слово журналиста было не оружием разжигания конфликтов, а инструментом стабилизации, создания гармоничных условий для дальнейшего движения вперед.

2017 год ознаменован двумя важными событиями – 100-летним юбилеем газеты «Орловская правда» и 50-летием ГТРК «Орел». Их творческие коллективы являются признанными флагманами медиапространства региона.

Вместе с тем ежегодно орловская журналистика пополняется новыми яркими именами, которые привносят инновационные методы и формы работы, внедряют самые современные форматы.

Дорогие друзья! Вы выбрали одну из самых динамичных сфер деятельности. Здесь необходимо постоянно находиться в авангарде событий, и при этом сохранять объективность.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и всего самого доброго!

Правительство Орловской области



