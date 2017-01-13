Новости версия для печати В Орловской области в результате столкновения двух иномарок погиб пассажир одной из машин К трагическому исходу привело ДТП, случившееся минувшим вечером у поселка Новообразцово на автодороге Орел-Брянск.



У поселка Новообразцово столкнулись «Дэу Матиз» и «Шкода Октавия». В результате ДТП погиб пассажир корейской иномарки.



По словам водителя автомобиля «Шкода Октавия», «Дэу Матиз» выскочил на встречную полосу. Свидетельства участника происшествия совпадают с показаниями очевидца ДТП, который ехал вслед за «Шкодой»: «Матиз» занесло влево, кА КрАЗ на встречную полосу.



Как отметили инспекторы и следователи, сопутствующей причиной ДТП стало ненадлежащее состояние дороги. Первые снегоуборочные машины здесь появились примерно через час после происшествия. Отыскать в снежной каше следы осыпи столкнувшихся машин оказалось нелегко.



Как выяснилось позже, женщина, управлявшая «Дэу», тяжелых повреждений не получила. Однако теперь автомобилистке грозит уголовное обвинение.





Иван Суверин

13 января 2017 года





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