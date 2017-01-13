Новости версия для печати С 1 января в области закрылись все офисы регионального Росреестра Изменения связаны с «дорожной картой», утвержденной правительством РФ.



Теперь жители Орла могут получить и сдать документы на госрегистрацию прав на недвижимость только в офисах кадастровой палаты или МФЦ.

Елена Калсынова, заместитель руководителя управления Росреестра по Орловской области: «Для жителей районов Орловской области прием и выдача документов возможны также по месту нахождения районных отделений кадастровой палаты и МФЦ. Документы можно также направить по почте или в форме электронных документов, электронных образов документов, заверенных квалифицированной электронной подписью заявителя посредством портала услуг Росреестра». Однако несмотря на произошедшие изменения, все действия по государственной регистрации прав на недвижимость по-прежнему осуществляют специалисты Росреестра по Орловской области.





Оксана Гранн

13 января 2017 года





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