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пятница
13.01.2017
15:37:48
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- В районе поселка Новообразцово погиб человек. Причиной ДТП могли стать и погодные условия.
- Лучшая сельская школа области – в Шаблыкинском районе. За что дают такое почетное звание?
- Искусство как лекарство. Творческая терапия для маленьких пациентов медцентра им. Круглой.
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