Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В районе поселка Новообразцово погиб человек. Причиной ДТП могли стать и погодные условия.



- Лучшая сельская школа области – в Шаблыкинском районе. За что дают такое почетное звание?



- Искусство как лекарство. Творческая терапия для маленьких пациентов медцентра им. Круглой.



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Вести. Орёл

13 января 2017 года





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