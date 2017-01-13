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Традиционный праздничный концерт «Свет Христова Рождества» прошел в областной государственной филармонии

Гостей встречали камерный хор «Лик» и фольклорный ансамбль «Каравай».

В первой части концерта любители музыки услышали праздничные православные песнопения, в том числе и «Рождественский концерт» нашего современника протоиерея Николая Ведерникова, и стихиры Анатолия Лядова. Прозвучали и наиболее торжественные и светлые отрывки божественной литургии Сергея Рахманинова.

Каждый год музыканты стараются порадовать своих поклонников чем-то особенным, необычным, выбрать такую музыку, которая продлит волшебное ощущение Рождества в душе. Вспомнить о своих корнях предложил и фольклорный ансамбль «Каравай», которым руководит заслуженный работник культуры Светлана Чабан. Ансамбль представил святочные напевы и рождественские колядки.

Единственный минус таких концертов в здании филармонии - это невообразимая теснота. Зрителям негде оставлять верхнюю одежду и приходится ждать своего места на приставных стульях. Зал может вместить одновременно не больше 100 человек.


Эва Стасюлевич
13 января 2017 года



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