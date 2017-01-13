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пятница
13.01.2017
15:37:45
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В регионе стартовал фотоконкурс «Заповедные места родного края»Он посвящен наступившему Году экологии.
Конкурс проводится в трёх номинациях: «Любимые места орловского края»; «Сохраним красоту родной природы»; «Животный мир».
Работы принимаются до 31 марта. От каждого автора – не более трех фотоснимков в каждой номинации. Все они будут выставлены на странице областной библиотеки имени Бунина в социальных сетях. Там же можно узнать все подробности, требования и контакты.
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