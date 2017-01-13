Новости версия для печати В регионе стартовал фотоконкурс «Заповедные места родного края» Он посвящен наступившему Году экологии.



Конкурс проводится в трёх номинациях: «Любимые места орловского края»; «Сохраним красоту родной природы»; «Животный мир».



Работы принимаются до 31 марта. От каждого автора – не более трех фотоснимков в каждой номинации. Все они будут выставлены на странице областной библиотеки имени Бунина в социальных сетях. Там же можно узнать все подробности, требования и контакты.





Татьяна Напольских

13 января 2017 года





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