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Плохие погодные условия и снежные заносы стали причиной роста ДТП в нашем регионе

За вчерашний день на дорогах не обошлось без жертв, а среди пострадавших в авариях – двое детей.

По сообщению специалиста отдела по пропаганде региональной ГИБДД Натальи Дудиной, вчера в 16 часов 30 минут водитель, управляя автомобилем «Рено-Логан», на автодороге «южный подъезд к городу Мценску Орловской области» в районе 23-го километра не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110», который двигался со стороны города Мценска с последующим столкновением с автомобилем «Шкода».

В результате ДТП водители автомобилей «ВАЗ» и «Рено», а также пассажиры автомобиля «Рено» (женщина и мальчик 2003 года рождения) получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Вчера в 17.35 водитель-женщина со стажем вождения менее года, управляя автомобилем «Дэу-Матиз», следовала по автодороге Орел-Брянск и в район 6-го километра допустила столкновение с автомобилем «Шкода», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Дэу», мужчина 1988 года рождения, скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля «Дэу» получила телесные повреждения, была госпитализирована.

Известно, что еще в одной аварии в Свердловском районе пострадала 8-летняя девочка. Всего за вчерашний день в Орловской области зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых погиб один и пострадали 8 человек.


Юлия Сулим
13 января 2017 года



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