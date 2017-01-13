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Сомовская школа Шаблыкинского района стала лучшей сельской школой Орловской области

В Орле названы лучшие школы города и области. Итоги рейтинга представили в департаменте образования.

Преподаватели и ученики Сомовской школы, кажется, еще не до конца верят в свой успех. Церемония награждения – только впереди. Теперь это учебное заведение - на первом месте в рейтинге сельских школ области. Завоевать победу помогла в буквально смысле - плодородная почва. Под окнами школы в теплое время года кипит аграрная жизнь. 57 учеников, от младших - до старшеклассников знают, как правильно окучивать картошку и выращивать морковь.

Так называемый производственный отряд трудится весь сезон на огороде площадью в полтора гектара, плюс - отдельный гектар под картофель. В летние каникулы ученики разбиваются на группы, и до сентября выращивают овощи. Результаты впечатляют – из богатого урожая для школьникам готовят вкусные обеды. Иногда даже остаются излишки.
Галина Фролина, директор МБОУ «Сомовская средняя общеобразовательная школа»: «Если у нас остаются излишки картофеля, то мы можем его реализовать и купить что-то на нужды школы. Мы купили музыкальный центр и видеокамеру». 
Общение с природой – приятное дополнение к учебному процессу. Под одной крышей грызут гранит наук физики и лирики.

Еще одна уникальная особенность Сомовской школы – здесь сохранилась пионерская организация. И даже в период Перестройки ученики не снимали красный галстук. В этом заслуга ветерана педагогической труда Любови Алексахиной. Она же - создатель школьного музея, с подлинными предметами сельского быта и военной историей края. В Сомово родился и жил герой Советского союза – Афанасий Шурупов, а пионерская организация носит имя Молодогвардейца - Олега Кошевого.
Наталья Смолякова, начальник отдела образования администрации Шаблыкинского района: «Сомовская школа уникальна тем, что здесь эта деятельность не прерывалась, не останавливалась, что здесь мы всегда работали в этом направлении». 
Звание лучшей школы в этом году будет носить и орловский лицей № 1 имени Ломоносова. Но тут интриги не получилось. Это не первый триумф учреждения. Кроме того, среди призеров - школы Свердловского и Малоархангельского районов, а также школа № 2 города Ливен, и школа № 5 города Орла.
Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Этот конкурс традиционный, он проводится у нас в регионе проводится с 2012 года. Я думаю, что он обязателен, потому что позволяет увидеть лучшие практики работы наших школ и, конечно, передовой опыт педагогической работы распространить и использовать в работе других школ». 
Победителей ежегодного конкурса наградят почетными Грамотами Губернатора Орловской области, других призеров отметят грамотами Департамента образования.




Татьяна Дьяконова
13 января 2017 года



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