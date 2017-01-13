Новости версия для печати К пациентам НКМЦ им. З. Круглой пришли из орловской школы Изобразительных искусств и ремесел Результатом общения все остались довольны.



Преподаватели орловской школы Изобразительных искусств и ремесел не только подарили больнице несколько картин своих воспитанников и продемонстрировали выполненный их стараниями мультфильм, но и устроили для маленьких пациентов сразу несколько мастер-классов: вместе лепили, плели, рисовали и даже ткали.



На всю жизнь ребята запомнят эту Святочную неделю. Ведь гости просто не давали им скучать.

Екатерина Игнатюк, руководитель пресс-службы НКМЦ им.Круглой: «В эту неделю мы решили создать большой глобальный проект развития арт-пространства нашей клиники. В рамках этого проекта мы будем встречаться с различными творческими деятелями, с артистами театров, а также у нас будет проходить череда мастер-классов». Это общение, по мнению устроителей, просто необходимо детям. Оно отвлекает от грустных мыслей и развивает их творческие способности.

Татьяна Широбокова, зам. директора детской школы Изобразительных искусств и ремесел: «Я думаю, что хорошее настроение, хорошее самочувствие детям, находящимся на лечении в больнице, необходимо для того, чтобы они как можно быстрее вылечились». Кроме того, преподаватели школы искусств и ремесел надеются, что дети увлеклись творчеством и после выздоровления некоторые вольются в ряды их учеников.









Елена Литинская

13 января 2017 года





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