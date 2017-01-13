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К пациентам НКМЦ им. З. Круглой пришли из орловской школы Изобразительных искусств и ремесел

Результатом общения все остались довольны.

Преподаватели орловской школы Изобразительных искусств и ремесел не только подарили больнице несколько картин своих воспитанников и продемонстрировали выполненный их стараниями мультфильм, но и устроили для маленьких пациентов сразу несколько мастер-классов: вместе лепили, плели, рисовали и даже ткали.

На всю жизнь ребята запомнят эту Святочную неделю. Ведь гости просто не давали им скучать.
Екатерина Игнатюк, руководитель пресс-службы НКМЦ им.Круглой: «В эту неделю мы решили создать большой глобальный проект развития арт-пространства нашей клиники. В рамках этого проекта мы будем встречаться с различными творческими деятелями, с артистами театров, а также у нас будет проходить череда мастер-классов». 
Это общение, по мнению устроителей, просто необходимо детям. Оно отвлекает от грустных мыслей и развивает их творческие способности.
Татьяна Широбокова, зам. директора детской школы Изобразительных искусств и ремесел: «Я думаю, что хорошее настроение, хорошее самочувствие детям, находящимся на лечении в больнице, необходимо для того, чтобы они как можно быстрее вылечились». 
Кроме того, преподаватели школы искусств и ремесел надеются, что дети увлеклись творчеством и после выздоровления некоторые вольются в ряды их учеников.




Елена Литинская
13 января 2017 года



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