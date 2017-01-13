Новости версия для печати Орловское УФАС отмечает 25-летие Антимонопольная служба в Орловской области создана одной из первых в стране. Специалисты следят за тем, чтобы монополисты держали себя в рамках закона, чтобы цены на определённые товары были не завышенными, тарифы обоснованными, а среди предпринимателей всегда была конкуренция. Но это лишь часть обязанностей.



25 лет сотрудники орловского УФАС контролируют, предупреждают и пресекают различные нарушения закона. Любовь Николаевна Бубенцова работает в ведомстве практически с момента его создания. Так называемых «громких дел» в Орле не много. Но нарушения 10-летней давности забыть нельзя.

Любовь Бубенцова, начальник отдела антимонопольного контроля, товарных и финансовых рынков Орловского УФАС России: «В то время мы много дел возбудили в отношении хлебоприемных предприятий, которые могли оказывать влияние на сельхозтоваропроизводителей, которые хранили у них свое зерно, и мы увидели, что отдельные предприятия работают недобросовестно – одним производителям они устанавливают цены поменьше, а другим побольше». «Прогремел» Орёл и с транспортными перевозками - когда в городском автовокзале установили разные цены на билеты в одно направление. Дороже стоили предварительно купленные.



Сложным годом для орловского УФАС стал 2015-й. Порядка двух десятков заявлений в день поступало. Жаловались на цены. Сейчас таких жалоб нет.

Александр Шлычков, руководитель УФАС по Орловской области: «Цены, которые постановлением правительства находятся под контролем УФАС, они на замке. Мы не дадим необоснованно на эти товары повысить цены». 25 лет назад приходилось заниматься даже защитой прав потребителей. Эти функции перешли к Роспотребнадзору. Последние изменения: заявления теперь принимаются только от юридических лиц. Сегодня эта служба единственный регулятор рыночных отношений. Конкурентную среду создают всего 20 сотрудников.

Александр Шлычков, руководитель УФАС по Орловской области: «Был отчёт по итогам 2015 года, насколько я помню, о развитии конкуренции. Орловская область была на 16 месте по тем или иным показателям в общей сложности. Конечно, не все гладко. Торги часто мы отменяем, которые нам не нравятся». За 25 лет существования УФАС многое изменялось. Служба несколько раз переименовывалась, сотрудникам приходилось осваивать новшества в законодательства. За последние два года увеличились и подконтрольные УФАС сферы.





Алина Чабан

13 января 2017 года





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