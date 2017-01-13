Орловское УФАС отмечает 25-летие

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Орловское УФАС отмечает 25-летиеАнтимонопольная служба в Орловской области создана одной из первых в стране. Специалисты следят за тем, чтобы монополисты держали себя в рамках закона, чтобы цены на определённые товары были не завышенными, тарифы обоснованными, а среди предпринимателей всегда была конкуренция. Но это лишь часть обязанностей.
25 лет сотрудники орловского УФАС контролируют, предупреждают и пресекают различные нарушения закона. Любовь Николаевна Бубенцова работает в ведомстве практически с момента его создания. Так называемых «громких дел» в Орле не много. Но нарушения 10-летней давности забыть нельзя.
«Прогремел» Орёл и с транспортными перевозками - когда в городском автовокзале установили разные цены на билеты в одно направление. Дороже стоили предварительно купленные.
Любовь Бубенцова, начальник отдела антимонопольного контроля, товарных и финансовых рынков Орловского УФАС России: «В то время мы много дел возбудили в отношении хлебоприемных предприятий, которые могли оказывать влияние на сельхозтоваропроизводителей, которые хранили у них свое зерно, и мы увидели, что отдельные предприятия работают недобросовестно – одним производителям они устанавливают цены поменьше, а другим побольше».
Сложным годом для орловского УФАС стал 2015-й. Порядка двух десятков заявлений в день поступало. Жаловались на цены. Сейчас таких жалоб нет.
25 лет назад приходилось заниматься даже защитой прав потребителей. Эти функции перешли к Роспотребнадзору. Последние изменения: заявления теперь принимаются только от юридических лиц. Сегодня эта служба единственный регулятор рыночных отношений. Конкурентную среду создают всего 20 сотрудников.
Александр Шлычков, руководитель УФАС по Орловской области: «Цены, которые постановлением правительства находятся под контролем УФАС, они на замке. Мы не дадим необоснованно на эти товары повысить цены».
Александр Шлычков, руководитель УФАС по Орловской области: «Был отчёт по итогам 2015 года, насколько я помню, о развитии конкуренции. Орловская область была на 16 месте по тем или иным показателям в общей сложности. Конечно, не все гладко. Торги часто мы отменяем, которые нам не нравятся».За 25 лет существования УФАС многое изменялось. Служба несколько раз переименовывалась, сотрудникам приходилось осваивать новшества в законодательства. За последние два года увеличились и подконтрольные УФАС сферы.
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