«Орловское информбюро» поздравляет коллег из Ливен с праздником

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«Орловское информбюро» поздравляет коллег из Ливен с праздникомСегодня – День печати. Этот праздник отмечают все СМИ региона. Ливенская «Принт ТВ» - телекомпания-долгожитель, ей уже два десятка лет.
Ежедневно четыре десятка человек телекомпании «Принт ТВ» следят за новостями в Ливнах. Корреспонденты телеканала отправляются на съёмки, поднимают проблемные вопросы, побуждают власти к действиям. А всё - ради правды и доверия зрителей, которые, кстати, охотно держат постоянную связь с телеканалом.
Новости для ливенцев «Принт ТВ» делает уже почти 20 лет. Но информационным выпуском команда телеканала не ограничилась – ежедневно в эфир выходит ещё 12 передач. Новые проекты появляются практически каждый сезон. Что-то интересное для себя найдёт каждый зритель: спорт, законотворчество, происшествия, самые яркие события в мире культуры и многое другое.
Олеся Семичева, корреспондент АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ»:«Нет молока на молочной кухне, прорвало трубу или не ходит автобус в деревню. На каждый такой звонок мы стараемся отреагировать. Завоевать доверие зрителей не так просто, но мы стараемся».
Телеканал уверенно смотрит в будущее, а потому вовсю покоряет и Интернет-просторы. На сайте «Принт ТВ» размещаются все передачи и сюжеты. Редакция «Орловского информбюро» поздравляет коллег из Ливен с профессиональным праздником и желает им творческих успехов.
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