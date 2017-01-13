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«Орловское информбюро» поздравляет коллег из Ливен с праздником

Сегодня – День печати. Этот праздник отмечают все СМИ региона. Ливенская «Принт ТВ» - телекомпания-долгожитель, ей уже два десятка лет.

Ежедневно четыре десятка человек телекомпании «Принт ТВ» следят за новостями в Ливнах. Корреспонденты телеканала отправляются на съёмки, поднимают проблемные вопросы, побуждают власти к действиям. А всё - ради правды и доверия зрителей, которые, кстати, охотно держат постоянную связь с телеканалом.
Олеся Семичева, корреспондент АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ»:«Нет молока на молочной кухне, прорвало трубу или не ходит автобус в деревню. На каждый такой звонок мы стараемся отреагировать. Завоевать доверие зрителей не так просто, но мы стараемся».
Новости для ливенцев «Принт ТВ» делает уже почти 20 лет. Но информационным выпуском команда телеканала не ограничилась – ежедневно в эфир выходит ещё 12 передач. Новые проекты появляются практически каждый сезон. Что-то интересное для себя найдёт каждый зритель: спорт, законотворчество, происшествия, самые яркие события в мире культуры и многое другое.

Телеканал уверенно смотрит в будущее, а потому вовсю покоряет и Интернет-просторы. На сайте «Принт ТВ» размещаются все передачи и сюжеты. Редакция «Орловского информбюро» поздравляет коллег из Ливен с профессиональным праздником и желает им творческих успехов.


Антон Киселёв
13 января 2017 года



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