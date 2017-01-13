Новости версия для печати Сегодня состоялось заседание комитета Облсовета по строительству и ЖКХ Темами заседания профильного комитета стали проблемы зонирования городских территорий и транспортного обслуживания населения



В 2016 году областное управление градостроительства разработало 246 поправок в правила землепользования и застройки, выдало 254 разрешений на строительство, в том числе и 49 – на мноквартирные жилые дома. Но сегодня вопрос договорных отношений и решений судов, начатых до передачи полномочий региона, остается открытым.

Александр Муромский, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Предлагаю завершить эту работу либо силами уполномоченного органа Орловской области путем заключения соглашения с органами местного самоуправления, либо дополнить закон Орловской области и дать возможность органам местного самоуправления завершить работы, которые были начаты до вступления в силу областного закона». Обсудили и дорожные проблемы. До сих пор не закончена четверть работ прошлого года по асфальтированию улиц. Общая сумма штрафов за невыполнение работ достигла 46-ти млн. рублей. С несколькими подрядчиками контракты расторгнуты. Чтобы в 2017 году такая «дорожная» история не повторилась, депутаты предложили выплачивать фирмам аванс.



Нерешенным остается вопрос и с выплатой компенсаций перевозчикам за льготных пассажиров. И таких у каждого водителя в среднем за день 80-100 человек.

Вадим Ничипоров, начальник отдела Управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «На субсидии по автобусным маршрутам в прошлом году было 3 млн. 300 тысяч заложено, на этот год заложено 14 миллионов. Сколько будет приходиться на одну поездку, покажет январь месяц, когда можно будет посчитать количество всех совершенных поездок, но перевозчиков, если честно говорить, всегда что-то не устраивает». По мнению властей, напряженность и недовольство перевозчиков должна снять отмена безлимитного билета.





Надежда Невматулина

13 января 2017 года





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