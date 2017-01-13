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пятница
13.01.2017
22:38:48
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Орловские власти наградили журналистов ГТРК «Орел»Сегодня журналисты всей страны отмечают свой профессиональный праздник - День российской печати Своим профессиональным праздником 13 января считают все работники масс-медиа: газетчики, журналисты теле- и радиокомпаний, а также электронных СМИ. И по традиции именно в этот день мастерам пера вручают различные премии. В стороне не остались и журналисты ОГТРК.
Журналисты ГТРК «Орел» в юбилейный год подготовили и подарок с размахом - на 450 лет. Почти два месяца в эфире мы рассказывали историю Орла. 24 сюжета, десятки специалистов и экспертов и 120 минут эфирного времени. Проект «Орел. Город на века» сегодня стал победителем областного творческого конкурса «Пресса-2016» в номинации «Город высокого полета».
Цикл «Орловское село» звучит на частоте «Радио России. Орел» уже 14 лет. Его автор Олег Смуглов награжден в номинации «Аграрное событие года».
Прокомментировать футбольный матч – легко, политические дебаты в прямом эфире – без проблем, рассказать истории орловских улиц – нет ничего невозможного. Каждый день Вадим Багринцев рассказывает орловцам последние новости. Благодарили его и власти.
Попасть в журналистику сложно, а расстаться и вовсе невозможно. Сегодня СМИ – своеобразный индикатор настроения общества. А творцы – те, кто наполняет эфир.
Любовью на всю жизнь стала журналистика и для Вячеслава Жукова. Собрать фактуру, написать статью, отредактировать, сверстать. И все ради того, чтобы свежий номер вовремя попал в руки читателя. Много лет Вячеслав Михайлович Жуков отдал газетной журналистике.
Январь – время, когда журналисты подводят итоги года предыдущего. В 2016-м политика наравне с юбилеем Орла стали главными темами местных новостей. Регион выбирал новый состав заксобрания. За объективное освещение жизни области и деятельности депутатского корпуса Облсовет вручил награды журналистам ГТРК «Орел».
Губернатор Орловской области Вадим Потомский особо отметил сотрудников и редакторов районных газет, «тех, кто отображает на страницах своих изданий жизнь простого человека, принимает на себя, пропуская через свое сердце, народные тревоги и радости».
Знак 450-летия Орла получили орловские «акулы пера». Журналистика меняется: теперь в ногу с газетами, радио и ТВ шагает Интернет. Но СМИ, по-прежнему, остаются четвертой властью, которой доверяют.
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