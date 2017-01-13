Новости версия для печати Орловские власти наградили журналистов ГТРК «Орел» Сегодня журналисты всей страны отмечают свой профессиональный праздник - День российской печати Своим профессиональным праздником 13 января считают все работники масс-медиа: газетчики, журналисты теле- и радиокомпаний, а также электронных СМИ. И по традиции именно в этот день мастерам пера вручают различные премии. В стороне не остались и журналисты ОГТРК.



Журналисты ГТРК «Орел» в юбилейный год подготовили и подарок с размахом - на 450 лет. Почти два месяца в эфире мы рассказывали историю Орла. 24 сюжета, десятки специалистов и экспертов и 120 минут эфирного времени. Проект «Орел. Город на века» сегодня стал победителем областного творческого конкурса «Пресса-2016» в номинации «Город высокого полета». Анна Боева, начальник службы информации ГТРК «Орёл»: «Этот год был очень значимым для Орла – год 450-летия. Я рада, что наш коллектив смог придумать, а наши талантливые журналисты реализовать такой масштабный проект. Это стало действительно маленькой телевизионной энциклопедией нашего родного края». Цикл «Орловское село» звучит на частоте «Радио России. Орел» уже 14 лет. Его автор Олег Смуглов награжден в номинации «Аграрное событие года». Прокомментировать футбольный матч – легко, политические дебаты в прямом эфире – без проблем, рассказать истории орловских улиц – нет ничего невозможного. Каждый день Вадим Багринцев рассказывает орловцам последние новости. Благодарили его и власти. Вадим Багринцев, ведущий ГТРК «Орел»: «Получить награду в самом начале года, конечно, очень приятно, но это за то, что уже сделано, уже в прошлом. Впереди 2017-й. Для нашего коллектива этот год особенный – юбилейный год компании, 50 лет. И хочется пожелать каждому, кто получил сегодня награду, чтобы мы все эти награды, эти добрые слова, которые сегодня были сказаны в наш адрес, восприняли как некий аванс, и работали еще лучше». Попасть в журналистику сложно, а расстаться и вовсе невозможно. Сегодня СМИ – своеобразный индикатор настроения общества. А творцы – те, кто наполняет эфир. Наталья Пехтерева, корреспондент Областного телерадиовещательного канала: «Журналистика для меня это гораздо больше, чем работа, это просто хобби, это образ жизни. Я не могу себя представить без этой работы, если честно. С праздником всех, дорогие коллеги!». Любовью на всю жизнь стала журналистика и для Вячеслава Жукова. Собрать фактуру, написать статью, отредактировать, сверстать. И все ради того, чтобы свежий номер вовремя попал в руки читателя. Много лет Вячеслав Михайлович Жуков отдал газетной журналистике. Вячеслав Жуков, ветеран журналистики: «Я все время говорю: «Спасибо, Господи, что меня на этот путь направил. Сами понимаете: парень с Выгонки, 70-80-е годы, куда идти работать? А я и работал – на часовом заводе токарем. А потом понял, что есть более интересная профессия – это журналистика». Январь – время, когда журналисты подводят итоги года предыдущего. В 2016-м политика наравне с юбилеем Орла стали главными темами местных новостей. Регион выбирал новый состав заксобрания. За объективное освещение жизни области и деятельности депутатского корпуса Облсовет вручил награды журналистам ГТРК «Орел». Председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский, обращаясь к журналистам, сказал: «Вы сегодня действительно формируете общественное мнение, создаете диалог между властью и обществом, правдивыми материалами вы сегодня рассказываете о всех преобразованиях в социально-экономической, культурной сферах нашего региона». Губернатор Орловской области Вадим Потомский особо отметил сотрудников и редакторов районных газет, «тех, кто отображает на страницах своих изданий жизнь простого человека, принимает на себя, пропуская через свое сердце, народные тревоги и радости». Вадим Потомский: «Во времена советской власти была такая загадка: «Чем похож чиновник и муха?». Отвечаю: «И того и другого можно убить газетой». Знак 450-летия Орла получили орловские «акулы пера». Журналистика меняется: теперь в ногу с газетами, радио и ТВ шагает Интернет. Но СМИ, по-прежнему, остаются четвертой властью, которой доверяют.









Надежда Невматулина

13 января 2017 года





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