Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Что роднит чиновника и муху? Ответ журналисты узнали на награждении в честь Дня печати. - Свой сад, пионерский отряд и свои поэты. Как сельская школа получила статус лучшей в регионе? - Свет Христова Рождества через призму музыки. Свой подарок к празднику сделала орловская филармония.

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Вести. Орёл

13 января 2017 года





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