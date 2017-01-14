В Орловской области началась подготовка к безопасному прохождению весеннего половодья

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В Орловской области началась подготовка к безопасному прохождению весеннего половодьяДо 15 февраля должны быть организованы работы по обеспечению готовности инженерной, дорожной и строительной техники к проведению противопаводковых мероприятий.
В зоны возможного подтопления будут заранее завезены корма для животных, а готовую животноводческую продукцию из них вывезут. Отряду аварийно-спасательной и противопожарной службы к середине февраля необходимо обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий.
Орловскому центру по гидрометеорологии поручено до 1 марта подготовить долгосрочный прогноз на предстоящее половодье. А главам Орла, Ливен, Мценска, а также Залегощенского, Кромского, Ливенского, Мценского, Новосильского и Орловского районов рекомендовано организовать подготовку пунктов временного размещения населения. Также требуется разработать маршруты объезда затапливаемых низководных мостов и движение общественного транспорта по объездным маршрутам.
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