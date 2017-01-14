Новости версия для печати В январе 2017 года ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний увеличены на 4% Такие выплаты назначаются застрахованному лицу, если по заключению медико-социальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности.



Размер обеспечения зависит от степени утраты трудоспособности и уровня средней заработной платы, получаемой до наступления страхового случая. Сегодня ежемесячные страховые выплаты получают 2427 жителей Орловской области. Сумма средней выплаты – примерно 6 тысяч рублей.





Юлия Сулим

14 января 2017 года





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