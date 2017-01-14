В 2017 году автопарк Орла ждет обновление

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суббота
14.01.2017
17:59:00
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В 2017 году автопарк Орла ждет обновлениеОбластной центр получит сто новых автобусов.
Поступление ожидается уже в первом квартале текущего года. Транспортные средства администрация города берет в лизинг. Об этом рассказал начальник городского транспортного обслуживания Вадим Ничипоров. Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что администрация Орла возьмет в лизинг 100 автобусов ПАЗ для муниципального предприятия ПАТП-1. Также сообщалось об обновлении парка Трамвайно-троллейбусного предприятия.
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