Новости версия для печати В 2017 году автопарк Орла ждет обновление Областной центр получит сто новых автобусов.



Поступление ожидается уже в первом квартале текущего года. Транспортные средства администрация города берет в лизинг. Об этом рассказал начальник городского транспортного обслуживания Вадим Ничипоров. Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что администрация Орла возьмет в лизинг 100 автобусов ПАЗ для муниципального предприятия ПАТП-1. Также сообщалось об обновлении парка Трамвайно-троллейбусного предприятия.





Юлия Сулим

14 января 2017 года





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