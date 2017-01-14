Новости версия для печати Сегодня в поселке Долгое откроется новый хоккейный корт Средства на него – а это 30 млн. рублей, выделены Правительством Москвы.



Как сообщает информационный портал Орловской области, новый спортивный объект включает в себя ледовое поле, защитное ограждение и трибуны зрителей, отсеки для запасных игроков и рефери. Там будет даже трансформаторная подстанция, компрессорно-конденсаторный агрегат и информационное табло. Как сообщили в администрации области – вместе с кортом будет передана машина для заливки льда, трактор и бортоподрезная машина.





Орловское Информбюро

14 января 2017 года





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