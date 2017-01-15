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15 января Следственный комитет РФ отмечает шестую годовщину образования ведомства

Зародившись как одна из структур прокуратуры, СКР сосредоточил в своих руках самые резонансные расследования.

Ушедший год следователям будет памятен тем, что орловское управление СК лишилось своего бессменного руководителя. Но прежде чем Сергей Сазин ушел на повышение, ему пришлось взять под личный контроль несколько резонансных расследований. В их числе дело Сергея Куцева, украинского беженца убившего двоих соотечественников в припадке ярости.
 
Приговор Надежде Алымовой, матери истязавшей своих малолетних детей, следователи считают достойным итогом своей работы. В ходе расследования подозреваемая все «валила» на своего невменяемого мужа, однако мать-истязательницу изобличили маленькие потерпевшие.
 
Убийство орловской студентки в общежитии на Кромской улице также оказалось «заковыристым» делом. Поиски подозреваемого велись почти 2 месяца. Оказалось, что он вел жизнь бомжа, скрываясь на территории аэропорта.
 
Еще одно убийство в Орле прогремело на всю страну: смертельные побои потерпевшая получила через 40 минут после того, как с места происшествия отбыла полиция. В итоге перед судом предстанет не только предполагаемый убийца, но и сотрудница службы участковых, поразившая орловцев своей черствостью.
 
Итоги работы за год следователи подведут на пресс-конференции. Она состоится в понедельник. Темой станет расследование самых громких дел. И, возможно, достоянием СМИ станут новые «тайны следствия».



Иван Суверин
15 января 2017 года



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