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Нарушенные права жителей муниципального жилфонда помогут отстоять в органах жилищного контроля

Об этом сообщает сайт правительства Орловской области.

Понятие муниципального жилищного контроля введено Федеральным законодательством. Под ним понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
 
В связи с этим, для более оперативного решения вопросов, поставленных в заявлениях граждан по нарушению их прав, как потребителей жилищных услуг, целесообразно обращаться в органы муниципального жилищного контроля по территориальной принадлежности.



Орловское Информбюро
15 января 2017 года



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